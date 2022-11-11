​Российского арбитра строго наказали за ставки

На официальном сайте Российского футбольного союза была опубликована информация об итогах заседания комитета по этике. Арбитр Максим Зобов был наказан отстранением от футбольной деятельности на 5 лет. Было установлено, что он совершал ставки на футбольные события. Пи этом Зобов свою вину не признал.

Также на ставках был пойман футболист клуба «Ессентуки» Роман Данилов. Он был дисквалифицирован на два года (7 месяцев реального наказания и 17 месяцев условного наказания). Дисквалификация распространяется на все профессиональные соревнования, которые проводит Российский футбольный союз. Более мягкое наказание для футболиста связано с тем, что он признал вину и раскаялся. Об этом рассказал глава комитета по этике Андрей Стукалов.