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Россия. Вторая лига. Группа 1

Матч Второй лиги посетили 11243 зрителя

04 Ноября 2022 • 21:05 Комментировать

Матч 16 тура первой группы Второй лиги между новороссийским «Черноморцем» и ростовским СКА посетили 11243 человека при максимальной вместимости стадиона «Центральный» в 12500 зрителей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», любители футбола отсутствовали лишь в специально выделенных зонах, предназначенных для безопасности.

Данный поединок завершился со счётом 4:0 в пользу команды хозяев поля, что позволило им сравняться по количеству набранных очков с другим клубом из Ростовской области, песчанокопской «Чайкой», который продолжает успешно удерживать лидирующую позицию.

СКА в свою очередь расположился на восьмой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Ска Ростов-На-Дону Вторая лига посещаемость
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