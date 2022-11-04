Матч Второй лиги посетили 11243 зрителя

Матч 16 тура первой группы Второй лиги между новороссийским «Черноморцем» и ростовским СКА посетили 11243 человека при максимальной вместимости стадиона «Центральный» в 12500 зрителей.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», любители футбола отсутствовали лишь в специально выделенных зонах, предназначенных для безопасности.

Данный поединок завершился со счётом 4:0 в пользу команды хозяев поля, что позволило им сравняться по количеству набранных очков с другим клубом из Ростовской области, песчанокопской «Чайкой», который продолжает успешно удерживать лидирующую позицию.

СКА в свою очередь расположился на восьмой строчке.