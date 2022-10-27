Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 1

​«Знамя» платило Павлюченко по 100 тысяч рублей за попадание в заявку

27 Октября 2022 • 18:55 Комментировать

В четверг Роман Павлюченко сказал, что он окончательно завершил профессиональную карьеру, покинув «Знамя» из Ногинска – команду Второй лиги, за которую он выступал в последнее время. Так уж вышло, что уйти из клуба третьего по рангу дивизиона России Павлюченко решил после дисквалификации сроком на восемь матчей.

Павлюченко сказал, что в «Знамени» он больше находился для передачи опыта молодым футболистам. При этом, как сообщает «Матч ТВ», экс-форвард сборной России ещё и зарабатывал по 100 тысяч рублей за каждое попадание в заявку на матч Второй лиги. Речь идёт о сумме после вычета налогов, отмечает источник.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Знамя Ногинск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
28.10.22 в 15:00
Ессентуки Ессентуки
Алания-2 Алания-2
Видео
Все матчи