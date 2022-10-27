​«Знамя» платило Павлюченко по 100 тысяч рублей за попадание в заявку

В четверг Роман Павлюченко сказал, что он окончательно завершил профессиональную карьеру, покинув «Знамя» из Ногинска – команду Второй лиги, за которую он выступал в последнее время. Так уж вышло, что уйти из клуба третьего по рангу дивизиона России Павлюченко решил после дисквалификации сроком на восемь матчей.

Павлюченко сказал, что в «Знамени» он больше находился для передачи опыта молодым футболистам. При этом, как сообщает «Матч ТВ», экс-форвард сборной России ещё и зарабатывал по 100 тысяч рублей за каждое попадание в заявку на матч Второй лиги. Речь идёт о сумме после вычета налогов, отмечает источник.