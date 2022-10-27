​Павлюченко дисквалифицировали на 8 игр

Известный нападающий Роман Павлюченко, который в последнее время выступал за «Знамя» из Ногинска, был дисквалифицирован на восемь матчей Второй лиги – третьего по рангу футбольного дивизиона России. Соответствующее решение было принято на последнем заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза.

Столь суровое наказание для Романа Павлюченко связано с тем, что после недавней игры Второй лиги против «Космоса» он оказал физическое воздействие на игрока противоположной команды. Поведение экс-футболиста сборной России было признано оскорбительным и неспортивным.