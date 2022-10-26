Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 1

Стукалов: «Если я продолжаю работать, значит доверие есть»

26 Октября 2022 • 18:35 Комментировать

Главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов рассказал о своём положении в клубе.

«Вчера общались с руководством. Каждый высказал свою позицию. И если я продолжаю работать, значит доверие есть», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Наставник волгоградской команды отметил, что есть определённое понимание касательного того, что необходимо брать верх над соперниками в каждом поединке. Однако нет удовлетворения тем, что творится вокруг коллектива, а именно – происки жёлтой прессы. Игроков команды нужно ограждать от такого, чтобы психологический настрой на игры был в хорошем состоянии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Алексей Стукалов ФНЛ-2
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: