Стукалов: «Если я продолжаю работать, значит доверие есть»

Главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей Стукалов рассказал о своём положении в клубе.

«Вчера общались с руководством. Каждый высказал свою позицию. И если я продолжаю работать, значит доверие есть», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Наставник волгоградской команды отметил, что есть определённое понимание касательного того, что необходимо брать верх над соперниками в каждом поединке. Однако нет удовлетворения тем, что творится вокруг коллектива, а именно – происки жёлтой прессы. Игроков команды нужно ограждать от такого, чтобы психологический настрой на игры был в хорошем состоянии.