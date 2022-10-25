Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 1

Стукалов заявил, что не собирается покидать «Ротор»

25 Октября 2022 • 17:09 Комментировать

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов ответил на вопрос о своей возможной отставке с поста главного тренера команды. Отметим, что волгоградский клуб выиграл лишь один раз за последние четыре матча.

«Я сюда приходил не для того, чтобы покидать «Ротор». Я должен решать задачу, а трудности всегда были и будут. Надо работать и переламывать ситуацию», — заявил Стукалов «РБ Спорту».

«Ротор» занимает четвертое место в турнирной таблице Второй лиги группы 1, имея в своем активе 27 набранных очков после 14-ти туров. В следующем матче волгоградцы в гостях встретятся с «Машук-КМВ», игра пройдет 29 октября в 16:00 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ротор Алексей Стукалов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: