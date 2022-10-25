Стукалов заявил, что не собирается покидать «Ротор»

Главный тренер «Ротора» Алексей Стукалов ответил на вопрос о своей возможной отставке с поста главного тренера команды. Отметим, что волгоградский клуб выиграл лишь один раз за последние четыре матча.

«Я сюда приходил не для того, чтобы покидать «Ротор». Я должен решать задачу, а трудности всегда были и будут. Надо работать и переламывать ситуацию», — заявил Стукалов «РБ Спорту».

«Ротор» занимает четвертое место в турнирной таблице Второй лиги группы 1, имея в своем активе 27 набранных очков после 14-ти туров. В следующем матче волгоградцы в гостях встретятся с «Машук-КМВ», игра пройдет 29 октября в 16:00 по мск.