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Россия. Вторая лига. Группа 1

Пономарёв прокомментировал возможный переход Второй лиги на систему «весна-осень»

05 Октября 2022 • 17:20 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе Второй лиги на систему «весна-осень».

«Я давно говорил о том, что нужно возвращаться к «весна-осень». Все в Скандинавии играют «весна-осень», и нам нужно переходить», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт заявил, что не нужно подстраиваться под Европу, нам не нужны эти кубки. Это Сергей Фурсенко когда-то придумал сменить формат, он все испортил, потому что у нас нет возможностей для игры в футбол зимой, добавил Пономарёв.   

Ранее новый президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что планирует перевести Вторую лигу на систему «весна-осень».

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Фурсенко Владимир Пономарёв
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