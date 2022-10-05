Пономарёв прокомментировал возможный переход Второй лиги на систему «весна-осень»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о возможном переходе Второй лиги на систему «весна-осень».

«Я давно говорил о том, что нужно возвращаться к «весна-осень». Все в Скандинавии играют «весна-осень», и нам нужно переходить», — приводит слова Пономарёва Rusfootball.

Эксперт заявил, что не нужно подстраиваться под Европу, нам не нужны эти кубки. Это Сергей Фурсенко когда-то придумал сменить формат, он все испортил, потому что у нас нет возможностей для игры в футбол зимой, добавил Пономарёв.

Ранее новый президент ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что планирует перевести Вторую лигу на систему «весна-осень».