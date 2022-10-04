Бояринцев отреагировал на возможный переход Второй лиги на систему «весна-осень»

Бывший наставник московской «Родины» Денис Бояринцев поделился мнением о возможном переходе Второй лиги на систему «весна-осень». Ранее о планах изменить формат турнира сообщил новый президент ФНЛ Наиль Измайлов.

«Я что так, что так играл и работал в качестве тренера, и какой‑то принципиальной разницы в том, по какой системе проводить чемпионат, не вижу», — приводит слова Бояринцева «Матч ТВ».

Напомним, что в Российской премьер-лиге система «осень-весна» действует с 2012 года.

Сегодня, 4 октября, Измайлов был выбран новым президентом ФНЛ, набрав в голосовании 53 балла, его оппонент Шамиль Лахиялов получил 11 голосов.