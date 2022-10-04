​В «Легионе» объяснили, почему не подписали контракт с Хабибом

Махачкалинский «Легион», выступающий во Второй лиге, ранее мог подписать контракт с известным бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Почему трансфер не состоялся, рассказал Шамиль Лахиялов, занимающий должность президента «Легиона».

«Мы предлагали контракт Хабибу, разговаривали детально за столом. Но те аргументы, которые привел Хабиб на тот момент, оказались весомые. Мы пришли к выводу, что пока Хабиб не готов», - высказался Лахиялов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что несколько лет назад Хабиб Нурмагомедов говорил о желании начать футбольную карьеру. Боец очень любит футбол – он знаком со многими футболистами, в том числе со звёздными Криштиану Роналду и Златаном Ибрагимовичем.