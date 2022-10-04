Игроку «Легиона» пришла повестка в военкомат

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что один из игроков его команды получил повестку в военкомат. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Одному из наших футболистов пришла повестка, но не как мобилизованному, а как срочнику. Ему исполнилось 18, но фамилию называть не буду. Он поступил в ВУЗ, но на заочное отделение. Мы постараемся перевести его на очное», — цитирует Лахиялова Sport24.

«Легион» выступает во Второй лиге (третьем по силе дивизионе российского футбола), где после 10 проведённых матчей занимает 13-е место в своей группе, набрав шесть очков.