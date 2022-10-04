Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Россия. Вторая лига. Группа 1

Игроку «Легиона» пришла повестка в военкомат

04 Октября 2022 • 14:21 Комментировать

Президент махачкалинского «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, что один из игроков его команды получил повестку в военкомат. Напомним, 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация.

«Одному из наших футболистов пришла повестка, но не как мобилизованному, а как срочнику. Ему исполнилось 18, но фамилию называть не буду. Он поступил в ВУЗ, но на заочное отделение. Мы постараемся перевести его на очное», — цитирует Лахиялова Sport24.

«Легион» выступает во Второй лиге (третьем по силе дивизионе российского футбола), где после 10 проведённых матчей занимает 13-е место в своей группе, набрав шесть очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шамиль Лахиялов Легион
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе: