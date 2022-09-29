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Россия. Вторая лига. Группа 1

Зырянов возглавит «Черноморец»

29 Сентября 2022 • 11:36 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной России и петербургского «Зенита» Константин Зырянов в ближайшее время займет пост главного тренера «Черноморца» из Новороссийска. Об этом рапортуют журналисты телеканала «Матч ТВ».

Официально о назначении 44-летнего специалиста будет объявлено в субботу, 1 октября. При этом нынешний рулевой команды Эдуард Саркисов останется в клубной структуре.

Константин Зырянов ранее отметился работой в молодежной команде «Зенита».

Добавим, что «Черноморец» играет во Второй лиге и после девяти туров занимает четвертое место.

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Евро-Футбол.Ру,
Константин Зырянов Черноморец Новороссийск
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