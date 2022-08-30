40-летний Павлюченко высказался о своей карьере

Известный российский центрфорвард Роман Павлюченко, выступающий за клуб «Знамя» во Второй лиге, высказался о своей карьере.

«По факту я с большим футболом уже закончил. Я получаю удовольствие от игры, делюсь опытом с молодыми ребятами. Этот сезон точно доиграю, а дальше будем смотреть», - передает слова 40-летнего исполнителя «Матч ТВ».

Павлюченко ранее поиграл за московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», а также другие клубы.

Стоит отметить, что за «Знамя» выступают еще несколько известных российских ветеранов: Тарас Бурлак, Андрей Ещенко, Ренат Янбаев.