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Россия. Вторая лига. Группа 1

40-летний Павлюченко высказался о своей карьере

 
30 Августа 2022 • 06:12 Комментировать

Известный российский центрфорвард Роман Павлюченко, выступающий за клуб «Знамя» во Второй лиге, высказался о своей карьере.

«По факту я с большим футболом уже закончил. Я получаю удовольствие от игры, делюсь опытом с молодыми ребятами. Этот сезон точно доиграю, а дальше будем смотреть», - передает слова 40-летнего исполнителя «Матч ТВ».

Павлюченко ранее поиграл за московские «Спартак» и «Локомотив», лондонский «Тоттенхэм», а также другие клубы.

Стоит отметить, что за «Знамя» выступают еще несколько известных российских ветеранов: Тарас Бурлак, Андрей Ещенко, Ренат Янбаев.

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко
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