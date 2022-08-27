​Из «Иркутска» вратаря выгнали из-за маникюра

Из футбольного клуба «Иркутск» выгнали вратаря Никиту Лобусова. Причина такого решения весьма необычная – 20-летний футболист сделал яркий маникюр. Лобусов накрасил ногти на руках в розовый цвет, что пришлось не по душе тренеру команды. Он позвонил игроку и сказал, что если тот не сотрёт лак, то больше не будет выступать за клуб. Лобусов отказался что-то менять, поэтому его выставили. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Судя по нескольким фотографиям, Никита Лобусов очень любит розовый цвет. На фото можно заметить розовый чехол для мобильного телефона и розовый костюм.