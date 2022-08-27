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Россия. Вторая лига. Группа 1

​Из «Иркутска» вратаря выгнали из-за маникюра

 
27 Августа 2022 • 15:30 Комментировать

Из футбольного клуба «Иркутск» выгнали вратаря Никиту Лобусова. Причина такого решения весьма необычная – 20-летний футболист сделал яркий маникюр.  Лобусов накрасил ногти на руках в розовый цвет, что пришлось не по душе тренеру команды. Он позвонил игроку и сказал, что если тот не сотрёт лак, то больше не будет выступать за клуб. Лобусов отказался что-то менять, поэтому его выставили. Об этом рассказывает телеграм-канал «Мутко против».

Судя по нескольким фотографиям, Никита Лобусов очень любит розовый цвет. На фото можно заметить розовый чехол для мобильного телефона и розовый костюм.

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Евро-Футбол.Ру,
Иркутск Никита Лобусов
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