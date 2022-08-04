Футбольный функционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал нынешнее состояние третьего по силе российского дивизиона.

- Почему РФС вводит драконовские условия для клубов? Почему команды Второй и Первой лиг обязаны ставить в состав доморощенных игроков, недоморощенных, ещё каких-то? Там такое в регламентах прописано, что с ума сойти можно. Чего они хотят? Уничтожить Вторую лигу? Они не понимают, что без неё весь футбол в России закончится? Или они думают, что приедут легионеры и всё спасут?

Если Вторую лигу загонят за Можайск, я буду просто поражён. Когда-то Валерий Газзаев сморозил глупость о том, что России не нужен профессиональный второй дивизион. Мне непонятно, почему он так сказал. Человек опытный, столько времени играл в футбол, тренировал, был функционером… Я думаю, его всё же неправильно поняли.

РФС относится ко второму дивизиону очень плохо, и клубы почему-то это терпят. Какие города представлены во второй лиге? Кострома, Вологда, Иваново, Владимир, Дзержинск, Муром, Белгород, Курск и так далее. Или «Знамя Труда» возьмите – старинный российский клуб из Орехово-Зуево. В этих городах что, развлекаловки много? Нет. А футбол как раз одна из тех позитивных сфер, где люди могут развлекаться и отдыхать. Куда молодёжь пойдёт, если футбола не будет?