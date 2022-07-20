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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

«Ротор» объявил о переходе двух футболистов

20 Июля 2022 • 18:47 Комментировать

Полузащитник молодёжки «Спартака» Павел Трифонов и полузащитник минского «Динамо» Алексей Бутаревич перешли в «Ротор».

Официальный сайт волгоградского клуба сообщил, что Бутаревич заключил контракт с командой по схеме «1+1», а Трифонов подписал соглашение на три года.

В минувшем сезоне молодежного первенства 18-летний Трифонов принял участие в 24 матчах, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив две результативные передачи.

25-летний Бутаревич в прошедшем сезоне провел пять игр во всех турнирах и отметился одной голевой передачей.

В матче первого тура Второй лиги «Ротор» примет «Форте» 24 июля в 19:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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