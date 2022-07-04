Владелец СКА Баста: Долги гасятся из личного бюджета, пришли деньги — рассчитываюсь

Владелец ростовского СКА Василий Вакуленко (он же рэпер Баста) сообщил о том, что у клуба тяжёлое финансовое положение.

«Планирую ли гасить долги? Долги есть, накопились за пандемию, как у многих. Гасим в установленном порядке: наступил дедлайн — платим и движемся дальше», — приводит слова Басты «Матч ТВ».

Вакуленко заявил, что гасит долги из своего собственного бюджета, поэтому размер задолженности можно назвать существенным. СКА героически живет на частные средства.

В минувшем сезоне ростовский СКА остался в шаге от выхода в Первую лигу, заняв второе место во Второй лиге группы 1, набрав 76 очков.