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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

Стукалов стал новым главным тренером «Ротора» официально

27 Июня 2022 • 16:46 Комментировать

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил волгоградский «Ротор».

38-летний специалист стал новым рулевым «Ротора», сообщает официальный сайт клуба. Подробности соглашения не уточняются.

Ранее Стукалов заявил, что контракт будет подписан на долгий срок.

«Ротор» в минувшем сезоне занял 18-е место в Первой лиге (бывшая ФНЛ) и покинул дивизион. Предстоящий сезон волгоградский клуб проведет во Второй лиге (бывшая ФНЛ-2).

Последним местом работы Алексея Стукалова стала «Уфа», с которой он вылетел из Российской премьер-лиги. Ранее тренер возглавлял «Велес», «Сокол» и молодежную команду «Химок».

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Уфа Алексей Стукалов
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