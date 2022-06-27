Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов возглавил волгоградский «Ротор».

38-летний специалист стал новым рулевым «Ротора», сообщает официальный сайт клуба. Подробности соглашения не уточняются.

Ранее Стукалов заявил, что контракт будет подписан на долгий срок.

«Ротор» в минувшем сезоне занял 18-е место в Первой лиге (бывшая ФНЛ) и покинул дивизион. Предстоящий сезон волгоградский клуб проведет во Второй лиге (бывшая ФНЛ-2).

Последним местом работы Алексея Стукалова стала «Уфа», с которой он вылетел из Российской премьер-лиги. Ранее тренер возглавлял «Велес», «Сокол» и молодежную команду «Химок».