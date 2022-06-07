Хиддинк отреагировал на закрытие «Анжи»

Именитый голландский специалист Гус Хиддинк высказался по поводу закрытия махачкалинского «Анжи».

Бывший наставник сборной России и «Анжи» сказал «Чемпионату», что он с особой теплотой вспоминает времена работы в махачкалинской команде. Голландский специалист отметил, что вокруг него в те времена были безумно гостеприимные люди разных национальностей.

Напомним, что клуб из Махачкалы не прошёл лицензирование и потерял статус профессиональной команды. Стоит отметить, что произошло это из-за финансовых проблем. В этом сезоне «Анжи» выступал в первой группе ФНЛ-2.