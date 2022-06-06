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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

Генеральный директор «Факела»: В ФНЛ-2 вполне можно интегрировать систему «весна-осень»

06 Июня 2022 • 09:57 Комментировать

Генеральный директор воронежского «Факела» Роман Асхабадзе считает, что третий по силе отечественный дивизион можно вернуть на систему «весна-осень».

Асхабадзе в интервью порталу Sport24 сказал, что низшим лигам вполне подходит старый формат «весна-осень», так что эту систему можно вполне интегрировать для ФНЛ-2, так как клубы оттуда много простаивают. Функционер отметил, что система «осень-весна» в остальных дивизионах, а именно в РПЛ и в ФНЛ, работает весьма успешно и менять её точно не надо.

Напомним, что в этом сезоне из ФНЛ-2 в ФНЛ поднялись «Шинник», ульяновская «Волга», махачкалинское «Динамо» и «Родина».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Асхабадзе ФНЛ-2
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