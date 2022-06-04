Габулов: Будет печально, если «Анжи» прекратит существование

Бывший голкипер «Динамо», ЦСКА и сборной России Владимир Габулов высказался по поводу возможного закрытия махачкалинского «Анжи».

Габулов сказал «Чемпионату», что если всё это правда, то это крайне печальные новости. Экс-вратарь отметил, что Дагестан является на 100 процентов футбольным регионам, так что безумно жаль, что власти допустили подобное.

«Недавно встречался с Юрием Жирковым и как раз вспоминали о коллективе, который в своё время был в махачкалинском клубе», - добавил Габулов.

Напомним, что в прессе появились слухи о том, что махачкалинский «Анжи» может прекратить своё существование в ближайшее время.