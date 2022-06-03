Наумов — о возможном расформировании «Анжи»: «Жаль, что так происходит»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов отреагировал на информацию о расформировании «Анжи».

«ФК «Анжи» — это традиции, это всегда был хороший футбол, футбол восточный, южный, темпераментный. Мне очень жаль, что так происходит. Пройдет какое-то время, и мы про «Анжи» еще услышим, вот увидите», — приводит слова Наумова «Спорт-Экспресс».

По мнению экс-президента, Республике Дагестан не нужна команда, иначе бы они не довели клуб до такого состояния. Там хорошая футбольная школа, много молодых игроков, отличная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что «Анжи» отказали в выдачи лицензии РФС-2 и клуб будет расформирован.