«Анжи» будет расформирован

Футбольный клуб «Анжи» прекратит существование.

По информации телеграм-канала Mash, пресс-служба махачкалинского клуба подтвердила, что «Анжи» не смог пройти лицензирование на следующий сезон, поэтому потеряет профессиональный статус и будет расформирован по окончании текущего сезона ФНЛ-2.

Последний свой матч «Анжи» проведет в гостя 5 июня. Соперником станет вторая команда волгоградского «Ротора». Начало игры запланировано на 17:00 по мсоковскому времени.

Клуб из столицы Дагестана выступал в ФНЛ-2 с 2019 года. Наивысшим достижение в истории команды является третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2012/13, а также два выхода в финал Кубка России.