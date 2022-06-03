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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

«Анжи» будет расформирован

03 Июня 2022 • 20:27 Комментировать

Футбольный клуб «Анжи» прекратит существование.

По информации телеграм-канала Mash, пресс-служба махачкалинского клуба подтвердила, что «Анжи» не смог пройти лицензирование на следующий сезон, поэтому потеряет профессиональный статус и будет расформирован по окончании текущего сезона ФНЛ-2.

Последний свой матч «Анжи» проведет в гостя 5 июня. Соперником станет вторая команда волгоградского «Ротора». Начало игры запланировано на 17:00 по мсоковскому времени.

Клуб из столицы Дагестана выступал в ФНЛ-2 с 2019 года. Наивысшим достижение в истории команды является третье место в Российской премьер-лиге в сезоне 2012/13, а также два выхода в финал Кубка России.

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи ФНЛ-2
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