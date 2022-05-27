Махачкала будет вновь представлена в ФНЛ: «Динамо» не должно упускать преимущество над СКА

ФНЛ возвращается в Махачкалу. Местное «Динамо» близко к повышению в классе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о грядущей развязке в Группе 1 ФНЛ-2.

В Группе 1 лидерам осталось сыграть по два матча. Ещё два тура интрига была жива. СКА из Ростова-на-Дону и махачкалинское «Динамо» имели равное количество очков. По дополнительным показателям «армейцы» были выше.

Однако в двух последних матчах СКА набрал всего 2 балла, сыграв вничью с клубом «Биолог-Новокубанск» 2:2, а потом с «Легион Динамо». Махачкалинское «Динамо» этим шансом воспользовалось, обыграв «Спартак-Нальчик» и вырвав в концовке победу у «Чайки». Таким образом, преимущество «бело-голубых» за два тура составляет 4 очка.

«Динамо» осталось сыграть в махачкалинском дерби с «Анжи», а затем отправиться в гости к «Дружбе». Думается, что три очка в одном из этих поединков подопечные Горана Алексича наберут. В общем, клуб, президентом которого является Гаджи Гаджиев, собрался в ФНЛ.

Что касается СКА, то клубу из Ростова-на-Дону осталось встретиться с «Машук-КМВ» и «Спартаком» из Нальчика. В любом случае «армейцам» остаётся надеяться лишь на чудо. Их спасёт только провал «Динамо» на финише сезона. При этом СКА точно будет обидно финишировать вторыми, учитывая, что подопечные Козлова лидировали с 9-го по 28-й туры!

Интересно, что в этой группе есть расклад, когда победитель определится по разнице мячей. Клубы обменялись победами друг над другом со счётом 1:0 и могут завершить сезон с одинаковым количеством побед во всех матчах. В этом случае определяющей станет разница голов. Сейчас у «Динамо» она равна +47, а у СКА составляет +45.

Роман Андреев