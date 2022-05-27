Ещё один московский клуб в ФНЛ: «Родина» в шаге от повышения в классе

«Родина» близка к выходу в ФНЛ. Клубу из Москвы осталось сделать последний шаг. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» следит за развязкой в Группе 3А ФНЛ-2.

За три тура до конца розыгрыша в Группе 3А московская «Родина» в шаге от того, чтобы добиться повышения в классе. Подопечные Дениса Бояринцева на пять очков опережают саратовский «Сокол» и уже на восемь – «Строгино». Учитывая, что всем трём командам осталось провести всего по три поединка, очевидно, что «Родина» должна завоевать путёвку в ФНЛ. С другой стороны, если московский клуб оступится в ближайших двух турах – нас ждёт сумасшедшая развязка.

В ближайших двух матчах «Родина» сыграет на выезде с «Рязанью» и дома с «Динамо-Брянск». Две победы гарантируют столичному клубу путёвку в ФЛН. «Сокол» же будет ждать осечки «Родины», а сам пока встретится с молодёжной командой подмосковных «Химок» и «Строгино».

Если москвичи оступятся, а саратовцы наберут максимальное количество очков, то всё решится в последнем туре. 10 июня «Сокол» дома примет «Родину». Если команды завершат чемпионат с равным количеством очков, то опять же решающей станет именно очная игра. В первом круге в Москве команды разошлись миром 2:2, а именно очные встречи являются ключевыми при распределении мест.

Что касается «Строгино», то этот московский клуб пробьётся в ФНЛ только при одном раскладе – если сами выиграют все три поединка (в том числе у «Сокола»), а «Родина» все три проиграет. Даже если команды завершат сезон при равном количестве баллов, подопечные Бояринцева будут выше по личным встречам.

Роман Андреев