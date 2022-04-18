Баженов рассказал о целях нового футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного

Экс-футболист «Спартака» Никита Баженов прокомментировал создание нового футбольного клуба в Долгопрудном и назвал его цели на следующий сезон.

12 апреля руководители «Космоса» на День космонавтики объявили о создании нового клуба. Начнет следующий сезон команда во втором дивизионе ФНЛ.

«Задачи на следующий сезон — попасть в тройку. Хочется, чтобы на наших футболистов обратили внимание клубы ФНЛ, в идеале — РПЛ. Ситуация заставит все клубы следить за отечественными игроками. Внутренний рынок будет более востребованным. Необходимо развивать молодежь, поднимать наш чемпионат. «Космос» будет занимать развитием молодых футболистов.

Глобально мы хотим показать, что частные инвестиции могут привести к серьёзному результату. Будем создавать классную академию и инфраструктуру» — сказал Баженов изданию Sport24.