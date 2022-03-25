Бывший главный тренер «Краснодара» и «Кубани» Сергей Ташуев в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прояснил ситуацию со своим уходом с поста главного тренера «Чайки». Накануне появилась информация о том, что песчанокопский клуб испытывает финансовые проблемы.

- «Чайка», наверное, будет в нынешней ситуации ужимать свои расходы, как и другие клубы, но о финансовых проблемах у неё речи сейчас не идёт, это бред. Да, я ушёл из команды, но там рассчитываются со всеми чётко и без проблем, нет никаких задержек.

Игра в Новороссийске с «Черноморцем» стояла особняком. Что там произошло во втором тайме, я не понял, если честно. Ветер ураганный, красная карточка, пенальти. Руководитель клуба Андрей Иванович Чайка решил поменять тренера, поставил местного. Это его право.

У меня сейчас есть хороший вариант, но раскрывать его я не могу, вопрос ещё не до конца решён. Предложение не стопроцентное, но предметное, осязаемое и интересное. Мне хочется вернуться на тот уровень, где я раньше был.

Ещё раз повторюсь – финансовых проблем в «Чайке» не было. В Новороссийске мы останавливались в лучшем отеле города, в «Хилтоне». Может, клуб работает в плане оптимизации в каких-то маленьких нюансах, но не более того.