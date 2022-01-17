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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

​Клуб ФНЛ-2 готовит новое предложение Хабибу

17 Января 2022 • 17:45 Комментировать

В своё время известный боец Хабиб Нурмагомедов говорил о желании начать карьеру футболиста, причём профессиональную. С тех пор Хабиб получал несколько предложений, в том числе вполне серьёзных. К бойцу обращался клуб «Легион Динамо», выступающий в ФНЛ-2 – третьем по рангу футбольном дивизионе России. Впрочем, переговоры ни к чему конкретному не привели.

«Легион Динамо» настроен на новые переговоры, о чём поведал президент клуба Шамиль Лахиялов.

«Одно место в заявке мы будем держать до последнего. Верим, что сможем подписать Хабиба», - сказал Лахиялов, давая комментарий для «РБ Спорт». Президент махачкалинского клуба отметил, что команде нужен настоящий вожак – на поле и за его пределами.

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Евро-Футбол.Ру,
Хабиб Нурмагомедов Легион Динамо
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