​Президента «Анжи» отстранили от футбола условно

На последнем заседании комитета по этике РФС не только отстранили от футбола двух игроков клуба «Металлург-Видное» на пять лет за игру на тотализаторе, но и приняли несколько других решений. О них тоже сообщается на страницах официального сайта РФС.

Президент «Анжи» Осман Кадиев оштрафован на 125 тысяч рублей и отстранён от футбола на полгода условно. Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, в свою очередь, оштрафован на 50 тысяч рублей.

И Кадиев, и Новиков отметились нарушениями по статье регламента по этике, касающейся оскорбления футбольных судей.