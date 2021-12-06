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Футбольная национальная лига 2. ФНЛ-2. Группа 1

​Президента «Анжи» отстранили от футбола условно

06 Декабря 2021 • 17:32 Комментировать

На последнем заседании комитета по этике РФС не только отстранили от футбола двух игроков клуба «Металлург-Видное» на пять лет за игру на тотализаторе, но и приняли несколько других решений. О них тоже сообщается на страницах официального сайта РФС.

Президент «Анжи» Осман Кадиев оштрафован на 125 тысяч рублей и отстранён от футбола на полгода условно. Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков, в свою очередь, оштрафован на 50 тысяч рублей.

И Кадиев, и Новиков отметились нарушениями по статье регламента по этике, касающейся оскорбления футбольных судей.  

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Евро-Футбол.Ру,
Анжи Нефтехимик Кирилл Новиков Осман Кадиев
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