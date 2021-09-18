Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 96 Комментарии
ФНЛ-2. Группа 1

«Легион-Динамо» возобновит переговоры с Хабибом в зимнее трансферное окно

18 Сентября 2021 • 14:31 Комментировать

В футбольном клубе «Легион-Динамо» высказались о возможном подписании контракта с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Ранее боец неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в футболе.

«Оставили вопрос на зиму. Мы ждем его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим», - рассказал президент клуба Шамиль Лахиялов в интервью «Рейтингу Букмекеров».

В летнее трансферное окно «Легион-Динамо» вел переговоры Хабибом о подписании трудового соглашения, однако сделка так и не была оформлена. Трансферное окно в российском футболе закрылось 8 сентября.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хабиб Нурмагомедов Легион-Динамо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 78 минута Алания-2 0:2 Легион-Динамо
Идет 6 минута Махачкала 0:0 Черноморец Нв
Идет 37 минута Кубань Холдинг 0:0 Биолог-Новокубанск 1.69 3.8 4.1
Идет 35 минута Форте 1:0 Ессентуки 1.09 8.2 16
18.09  17:30 Дружба ... Машук-КМВ 4.5 4.1 1.57
Все матчи