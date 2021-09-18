«Легион-Динамо» возобновит переговоры с Хабибом в зимнее трансферное окно

В футбольном клубе «Легион-Динамо» высказались о возможном подписании контракта с экс-чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Ранее боец неоднократно заявлял, что хочет попробовать свои силы в футболе.

«Оставили вопрос на зиму. Мы ждем его. Последнее слово за ним. Если он решит, то заявим», - рассказал президент клуба Шамиль Лахиялов в интервью «Рейтингу Букмекеров».

В летнее трансферное окно «Легион-Динамо» вел переговоры Хабибом о подписании трудового соглашения, однако сделка так и не была оформлена. Трансферное окно в российском футболе закрылось 8 сентября.