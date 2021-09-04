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ФНЛ-2. Группа 1

​«Сталкиваемся с произволом»: «Чайка» может прекратить существование

04 Сентября 2021 • 18:07 Комментировать

«Чайка», представляющая ФНЛ-2 (третий по рангу футбольный дивизион России), на своём сайте опубликовала заявление. Клуб возмущён тем, что её игрок Марат Апшацев был «неправомерно заявлен за «Томь». В ходе заседание комитета по статусу игроков РФС, проходившего накануне, аргументы «Чайки» остались без внимания, на что указывает клуб. 

В заявлении «Чайки» говорится о том, что клуб сталкивается с «медленной расправой над собой» и с «произволом». Клуб подал заявление в палату по разрешению споров. После рассмотрения дела в «Чайке» примут решение по поводу своего будущего. Судя по всему, дело может дойти до расформирования. 

«Будет принято совместное решение о целесообразности дальнейшего существования футбольного клуба «Чайка» в настоящем виде», - говорится в сообщении на сайте клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Томь Чайка Марат Апшацев
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