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ФНЛ-2. Группа 1

Хабиб Нурмагомедов может подписать контракт с клубом из ФНЛ-2

20 Августа 2021 • 09:46 Комментировать
Легион-Динамо
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Оказывается, слухи по поводу старта футбольной карьеры Хабиба Нурмагомедова появились неспроста. Президент представителя ФНЛ-2 «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что клуб в шаге от подписания контракта с бывшим чемпионов UFC.

Лахиялов прокомментировал шанс попадания Нурмагомедова в команду. «Мы продвигаемся в переговорах. Надеюсь, что до седьмого сентября успеем его заявить», - сообщил президент в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Хабиб завершил профессиональную карьеру в октагоне весной этого года. «Легион-Динамо» же после стартовых трех туров идет в верхней части турнирной таблицы ФНЛ-2.

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Евро-Футбол.Ру,
Хабиб Нурмагомедов Легион Динамо ФНЛ-2
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