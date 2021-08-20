Хабиб Нурмагомедов может подписать контракт с клубом из ФНЛ-2

Оказывается, слухи по поводу старта футбольной карьеры Хабиба Нурмагомедова появились неспроста. Президент представителя ФНЛ-2 «Легион-Динамо» Шамиль Лахиялов заявил, что клуб в шаге от подписания контракта с бывшим чемпионов UFC.

Лахиялов прокомментировал шанс попадания Нурмагомедова в команду. «Мы продвигаемся в переговорах. Надеюсь, что до седьмого сентября успеем его заявить», - сообщил президент в интервью «РБ Спорт».

Напомним, что Хабиб завершил профессиональную карьеру в октагоне весной этого года. «Легион-Динамо» же после стартовых трех туров идет в верхней части турнирной таблицы ФНЛ-2.