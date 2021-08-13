Главный тренер песчанокопской «Чайки» Сергей Ташуев, ранее возглавлявший «Краснодар», «Анжи» и «Кубань», в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал ответные матчи «Рубина» и «Сочи» в Лиге конференций против польского «Ракува» и сербского «Партизана» соответственно.

- В матче «Рубина» не последнюю роль сыграло удаление Самошникова, а также незабитый пенальти. «Сочи» показал лоскутный футбол в линии нападения, и неслучайно оба гола российской команды забил защитник Терехов. Возможно, недостаточность атаки негативно сказывалось на уверенности в себе линии обороны. Активные подключения крайних защитников способствовали накоплению усталости, не хватило ротации. Ну а серия пенальти – это уже непредсказуемая история.

Если брать в целом, то понятно, что ситуация далеко не радужная. В российском футболе продолжается застой. Я думаю, нам надо в первую очередь развивать своих футболистов, а не заниматься массовой селекцией иностранцев в попытках заработать деньги. В России, в частности, во второй лиге, полно талантов, поверьте мне. В силу определённых причин я с «Чайкой» попал в ФНЛ-2, и здесь есть очень перспективные ребята, на которых скаутам, селекционерам и так далее стоит обратить внимание.