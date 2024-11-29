Всего одна команда не пропустила за четыре тура текущей Лиги конференций: это не «Челси»

На текущей неделе прошли матчи четвёртого тура Лиги конференций, а это значит, что позади уже ровно половина общего этапа.

Самое время подвести небольшие итоги. Удивительно, но на данном отрезке в Лиге конференций осталась только одна команда, которая еще ни разу не пропустила. Более удивительно то, что речь идет не о лидере таблице – лондонском «Челси», а о польской «Легии». Коллектив из Англии умудрился пропустить целых три мяча, а вот «Легия» всухую одолела на своём пути «Бетис» (1:0), «Бачка Топола» (3:0), минское «Динамо» (4:0) и «Омонию» (3:0).

Соперником «Легии» в следующем туре Лиги конференций станет «Лугано» (12 декабря).