Два клуба в Лиге конференций 2024/2025 не потеряли ни одного очка за четыре тура

На текущей неделе состоялись матчи четвёртого тура Лиги конференций УЕФА. По итогам этих игр в турнире осталось только два клуба, которые не потеряли ни одного очка.

Речь идет о лондонском «Челси» и польской «Легии». В своих встречах подопечные Энцо Марески одолели «Гент» (4:2), «Панатинаикос» (4:1), «Ноа» (8:0) и «Хайденхайм» (2:0). Что касается поляков, то они и вовсе не пропустили ни одного мяча, оказавшись сильнее «Бетиса» (1:0), «Бачка Топола» (3:0), минского «Динамо» (4:0) и «Омонии» (3:0).

По итогам четырех туров лидером Лиги конференций является «Челси», который опережает «Легию» только по дополнительным показателям.