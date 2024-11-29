«Челси» вырвался в лидеры по количеству голов в текущей Лиге конференций

На текущей неделе состоялись игры четвёртого тура Лиги конференций.

Стоит сказать, что в туре было мало результативных матчей. К ним относится и встреча английского «Челси» с немецким «Хайденхаймом», где было забитого всего два гола со стороны лондонского коллектива.

Однако это не мешает «Челси» лидировать в Лиге конференций по количеству забитых мячей после четырех туров. Подопечные Энцо Марески забили 18 голов во встречах с «Гентом» (4:2), «Панатинаикосом» (4:1), «Ноа» (8:0) и «Хайденхаймом» (2:0).

Соперником «Челси» в следующем туре Лиги конференций «Астана». Игра между командами пройдет 12 декабря.