Санчо назвал цель «Челси» в Лиге конференций

Атакующий полузащитник Джедон Санчо, выступающий за лондонский «Челси», высказался насчет победы своей команды над немецким «Хоффенхаймом» в матче общего этапа Лиги конференций. «Пенсионеры» одолели соперника со счетом 2:0.
«Наша команда хочет пройти весь путь от начала и до конца. «Челси» намерен выиграть этот турнир. Впрочем, мы с таким настроем выступаем в каждом соревновании. Движемся от игры к игре. Надеюсь, мы достигнем желаемых результатов», - передает слова Санчо пресс-служба УЕФА.
В настоящий момент лондонская команда с 12 набранными баллами располагается на первой строчке в турнирной таблице Лиги конференций.
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