Санчо назвал цель «Челси» в Лиге конференций

«Наша команда хочет пройти весь путь от начала и до конца. «Челси» намерен выиграть этот турнир. Впрочем, мы с таким настроем выступаем в каждом соревновании. Движемся от игры к игре. Надеюсь, мы достигнем желаемых результатов», - передает слова Санчо пресс-служба УЕФА.