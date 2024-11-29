Мареска прокомментировал победу «Челси» в Лиге конференций

Рулевой «Челси» Энцо Мареска поделился мыслями об игре команды в матче Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0).

Лондонцы добыли три очка в Германии благодаря голам Кристофера Нкунку и Михаила Мудрика, забитым во втором тайме.

«Это было очень, очень трудно. Именно такой игры мы ожидали в гостях с этим соперником. Небольшое поле – это всегда непросто, но мы, думаю, справились очень здорово.

Мы могли забить больше. На мой взгляд, это заслуженная победа, я рад за игроков.

«Хайденхайм» действовал интенсивно, прессинговал, но наша команда была готова ко всему. Нужно продолжать в том же духе», – цитирует Football.London Мареску.