Тренер «Челси» Мареска высказался об игре Санчо

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о Джедоне Санчо после матча Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0).

24-летний вингер поучаствовал в обоих голах «синих», ассистировав Кристоферу Нкунку и Михаилу Мудрику на 51-й и 86-й минутах встречи соответственно. Для англичанина это было первое появление в старте с 20 октября.

«Я с самого начала говорил, что Санчо очень важен для нас. Он должен быть в хорошей физической и ментальной форме – и тогда он сможет нам помочь.

К сожалению, мы не могли рассчитывать на него в предыдущих играх, но сегодня он показал, насколько важную роль способен играть. Нам нужны его качества в чужой трети поля против соперников, обороняющихся низким блоком. Он нам очень поможет», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.