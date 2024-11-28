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Тренер «Челси» Мареска высказался об игре Санчо

28 Ноября 2024 • 23:23 Комментировать
Хайденхайм
0:2
Челси

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о Джедоне Санчо после матча Лиги конференций с «Хайденхаймом» (2:0).

24-летний вингер поучаствовал в обоих голах «синих», ассистировав Кристоферу Нкунку и Михаилу Мудрику на 51-й и 86-й минутах встречи соответственно. Для англичанина это было первое появление в старте с 20 октября.

«Я с самого начала говорил, что Санчо очень важен для нас. Он должен быть в хорошей физической и ментальной форме – и тогда он сможет нам помочь. 

К сожалению, мы не могли рассчитывать на него в предыдущих играх, но сегодня он показал, насколько важную роль способен играть. Нам нужны его качества в чужой трети поля против соперников, обороняющихся низким блоком. Он нам очень поможет», – приводит журналист Бобби Винсент слова Марески.

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Челси Энцо Мареска Джедон Санчо ещё теги

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