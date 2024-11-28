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Лига конференций

«Ноа» с «Викингуром» так счёт и не открыли

28 Ноября 2024 • 22:57 Комментировать
Ноа Ереван
0:0
Викингур Рейкьявик
окончен

«Ноа» с «Викингуром» провели матч четвёртого тура Лиги конференций.

Из пределов штрафной пробил по воротам Виргиль Пинсон после выигранного подбора, но мяч из-под перекладины потащил в прыжке  вратарь гостей. Подхватил мяч у лицевой линии Гор Манвелян и прострелил вдоль ворот на Пабло Сантоса, который с убойной позиции пробил выше перекладины. Выскочил на ворота соперника Грегори Гонсало после заброса от Пинсона, но в ближнем бою не смог он переиграть кипера. Ворвался в штрафную хозяев Даниэл-Деян Джурич после заброса от Стигура Тордарсона и эффектно перебросил вышедшего из ворот вратаря, но перекладина на этот раз помогла «Ноа». Проник в штрафную Вальдимар Ингимюндарсон после паса от Джурича, но переиграть вышедшего из ворот голкипера ему не удалось. Перехватил мяч на чужой половине поля Ян Этеки и отдал вперед на Имрана Омара, а тот с ходу пробил в ближнюю девятку, но в красивом прыжке голкипер перевел на угловой.

0:0, «Ноа» набирает четыре очка, соперник - семь.

Протокол игры  
Ноа Ереван0:0Викингур Рейкьявик
Площадный АлексейЭлдер ФеррейраМурадян СергейСантос ПаблоАмбарцумян Оганес  57' 77' (Милькович Александар ( 77') Омар ИмранЭтеки ЯнМанвелян Гор 46' (Дашян Артак ( 46') Чинари Эральдо 70' (Айяс Матеус ( 70') Гонсало Грегори 70' (Мендоса Брайан ( 70') Пинсон Виргиль 89' (Петросян Греник ( 89')
Запасные: Силва ГонсалуЧанчаревич ОгньенТораринссон ГудмундурАванесян Артём
Йонссон ИнгварАндрасон Виктор-ЭрлигюрЭкрот ОливерФьолусон Йон ГудниАтласон Давид-Эрн 71' (Гюдьоунссон Хельги ( 71') Трандарсон Арон-Элис 87' (Йонссон Дади ( 87') Тордарсон СтигурГуннарссон КарлИнгимюндарсон Вальдимар 60' (Хансен Николай II ( 60'  89') Джурич Даниэл-ДеянСигурпалсон Ари 72' (Ибрахимаджич Тарик ( 72')
Запасные: Торкельссон СвейннСигурдссон Халльдоур-СмариАринбьёрнссон ПальмиВильяльмссон МаттиасХаукссон ОскарЙохум МагнуссонАронссон Давид Хельги
28 ноября. Стадион "Республиканский стадион".
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Евро-Футбол.Ру,
Викингур Ноа Ереван

Новости по матчу

Сегодня, 28 Ноября
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Проверенный прогноз и ставка на матч Ноа Ереван – Викингур Рейкьявик Лиги конференций – 28 ноября 2024
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