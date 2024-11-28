«Ноа» с «Викингуром» так счёт и не открыли

«Ноа» с «Викингуром» провели матч четвёртого тура Лиги конференций.

Из пределов штрафной пробил по воротам Виргиль Пинсон после выигранного подбора, но мяч из-под перекладины потащил в прыжке вратарь гостей. Подхватил мяч у лицевой линии Гор Манвелян и прострелил вдоль ворот на Пабло Сантоса, который с убойной позиции пробил выше перекладины. Выскочил на ворота соперника Грегори Гонсало после заброса от Пинсона, но в ближнем бою не смог он переиграть кипера. Ворвался в штрафную хозяев Даниэл-Деян Джурич после заброса от Стигура Тордарсона и эффектно перебросил вышедшего из ворот вратаря, но перекладина на этот раз помогла «Ноа». Проник в штрафную Вальдимар Ингимюндарсон после паса от Джурича, но переиграть вышедшего из ворот голкипера ему не удалось. Перехватил мяч на чужой половине поля Ян Этеки и отдал вперед на Имрана Омара, а тот с ходу пробил в ближнюю девятку, но в красивом прыжке голкипер перевел на угловой.

0:0, «Ноа» набирает четыре очка, соперник - семь.