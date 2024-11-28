«Копенгаген» продлил серию поражений минского «Динамо»

Не побеждавшие в Лиге конференций «Динамо» Минск и «Копенгаген» пересеклись в матче четвёртого тура.

Первая же атака гостей завершилась голом - на шестой минуте Томас Дилейни вывел Мохамеда Эльюнусси на рандеву с голкипером, а форвард реализовал свой шанс, пробив в дальний угол, - 0:1. Довольно быстро Даниил Куликов с правого фланга прострелил в штрафную гостей, вратарь не удержал мяч в руках, а Раймонд Адеола спокойно переправил снаряд в открытый угол - 1:1. Винисиус Роберт после навеса с правого фланга неплохо пробил под перекладину после отскока от газона, но голкипер «Динамо» спас свои ворота! Всё решил пенальти на 55-й минуте - Кевин Дикс с точки пробил низом в левый от себя угол, а кипер направление не угадал - 1:2.

«Динамо» с нулем очков делит последнее место, у соперника пять баллов.