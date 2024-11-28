«Челси» переиграл «Хайденхайм» в споре за первое место

Лидеры Лиги конференций «Хайденхайм» и «Челси» на равных провели матч четвёртого тура.

Марк Гиу был самым бьющим игроком стартового отрезка, но три удара не стали голевыми. Кристофер Нкунку вышел один на один и с правого полуфланга прокинул мяч мимо дальнего угла створа. Михаил Мудрик упал в левой части чужой штрафной площади после контакта с Патриком Майнкой - пенальти? Нет, ВАР помог его отменить.

В начале второго тайма Кирнан Дьюсбери-Холл сделал передачу справа в атаке гостей на Джедона Санчо, тот сделал доставку в штрафную, а Нкунку же подцепил мяч в районе ближней штанги и ногой поразил дальний угол - 0:1. Пауль Ваннер пробил из центра чужой штрафной площади - голкипер отразил и этот удар, и добивание. Нкунку еще раз умчался один на один в ходе контратаки и пробил мячом во вратаря хозяев. Максимилиан Бройниг из положения вне игры замкнул доставку с правого фланга - нет гола. Санчо справа в атаке обыгрался накоротке с Дьюсбери-Холлом и прострелил на Мудрика, внедрившего мяч в правую девятку створа - 0:2. Злой рок какой-то для хозяев - снова они забили после попадания в положение вне игры.

«Челси» лидирует с 12 очками, у соперника на три балла меньше.