Форвард «Челси» Нкунку забил и получил травму

В четверг «Челси» проводит гостевой матч против «Хайденхайма» в рамках четвёртого тура Лиги конференций. В начале второго тайма лондонцы повели в счёте – автором гола стал нападающий Кристофер Нкунку.

Чуть позже Нкунку понадобилась медицинская помощь из-за полученного повреждения. После этого нападающего заменили – на поле появился Карни Чуквуэмека.

Следить за игрой между «Хайденхаймом» и «Челси» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Добавим, что следующий матч «Челси» проведёт в воскресенье, 1 декабря, - против «Астон Виллы» дома в АПЛ.