«Челси» не смог за первый тайм забить «Хайденхайму»

Лондонский «Челси» вечером 28 ноября продолжает свой путь в Лиге конференций УЕФА. В соперники «синим» выпал «Хайденхайм» из Германии. Тем не менее, в рамках своего выездного матча «синие» не смогли распечатать ворота оппонентов в первом тайме – 0:0, с таким счётом команды ушли на перерыв.

Напомним, что «Челси» - абсолютный лидер Лиги конференций, по итогу прошедших трёх туров у «синих» девять очков и первое место. «Хайденхайм» также в числе лидеров турнира, у коллектива девять набранных очков.

Текстовую трансляцию матча «Хайденхайм» - «Челси» проводит наш портал. Впереди второй тайм!