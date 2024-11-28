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Лига конференций

«Астана» упустила победу над лидером Лиги конференций

28 Ноября 2024 • 20:26 Комментировать
Астана
1:1
Витория Гимарайнш

«Астана» и «Витория Гимарайнш» провели матч четвёртого тура Лиги конференций.

Джеффри Чарльз разобрался справа в чужой штрафной площади, а закрутил мимо дальнего угла створа. Контратака «Астаны» завершилась ударом Усмана Камара с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади в ближнюю часть створа, голкипер первым касанием отразил мяч, ну а затем заключил его в перчатки. Подача углового слева у «Витории Гимарайнш», удар Ману Силвы с ближнего угла вратарской примерно, и мяч ударился об перекладину, прежде чем отскочить за лицевую. Вбросил Карло Бартолец аут с правого фланга, а Бранимир Калаица принял мяч в чужой штрафной площади и поразил ногой ближний угол - 1:0. Жоау Мендеш пробил из чужой штрафной площади в левый нижний угол, опасно было, но голкипер отвёл угрозу на угловой.

Во втором тайме Нуну Сантуш должен был забивать с левого угла вратарской, а подкинул мяч над створом. Чарльз поразил с правой стороны чужие ворота, но перед тем отмахнулся от соперника, гол отменен. Подача с левого фланга у «Астаны», и Чарльз один перед пустыми воротами на дальней штанге, но пробил по мячу вверх в воздух. Мендеш с левого фланга то ли пробил, то ли навесил, а мяч покинул пределы поля за лицевую линию, срикошетив от правой крестовины. В самой концовке всё-таки отыгрались гости, подача пошла с правого фланга, а Хесус Рамирес выиграл верх у Бранимира Калаицы и отправил мяч в правый угол - 1:1.

«Витория» с 10 очками вышла на чистое первое место, соперник делит 15-ю строчку с четырьмя баллами.

Протокол игры  
Астана1:1Витория Гимарайнш
(1:0) Калаица Бранимир40'  
  89'Рамирес Хесус (1:1)
Чондрич Йосип  90'Бартолец Карло  90'Казуколовас КипрасКалаица БранимирВороговский ЯнАманович Алекса  90'Эбонг Макс  81' 90' (Марочкин Александр ( 90') Томасов МаринГрипши Назми 86' (Осей Барнс ( 86') Камара Усман IЧарльз Джеффри  63' 82' (Каримов Рамазан ( 82')
Запасные: Сейсен МухаммеджанАстанов ЭльханАханону НнамдиКуат ИсламбекДосмагамбетов ТимурЖаксылыков НуралиБасманов СтаниславБыстров МаратЗаруцкий Александр
Варела БрунуБайю Алберту  77'Фернандеш ЖоржеБоревкович ТониМигель Магальяеш 64' (Бика Жозе ( 64') Силва Тьягу  58' 79' (Арканжу Телму ( 79') Силва МануМендеш Жоао Педро Морейра 64' (Мендеш Жоау ( 64'  90') Кайо Сезар II 79' (Хэндель Томаш ( 79'  90') Оливейра Нелсон 64' (Рамирес Хесус ( 64') Сантуш Нуну III
Запасные: Гашпар БрунуФеррейра ЗеШарлес СилваГарсия СамуэльРивас ОскарРибейру Жозе
28 ноября. Стадион "Центральный стадион Алматы" (Алматы).
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Евро-Футбол.Ру,
Астана Витория Гимарайнш

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20:24
Проверенный прогноз и ставка на матч Астана – Витория Гимарайнш Лиги конференций – 28 ноября 2024
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