«Астана» упустила победу над лидером Лиги конференций

«Астана» и «Витория Гимарайнш» провели матч четвёртого тура Лиги конференций.

Джеффри Чарльз разобрался справа в чужой штрафной площади, а закрутил мимо дальнего угла створа. Контратака «Астаны» завершилась ударом Усмана Камара с левого полуфланга из-за пределов штрафной площади в ближнюю часть створа, голкипер первым касанием отразил мяч, ну а затем заключил его в перчатки. Подача углового слева у «Витории Гимарайнш», удар Ману Силвы с ближнего угла вратарской примерно, и мяч ударился об перекладину, прежде чем отскочить за лицевую. Вбросил Карло Бартолец аут с правого фланга, а Бранимир Калаица принял мяч в чужой штрафной площади и поразил ногой ближний угол - 1:0. Жоау Мендеш пробил из чужой штрафной площади в левый нижний угол, опасно было, но голкипер отвёл угрозу на угловой.

Во втором тайме Нуну Сантуш должен был забивать с левого угла вратарской, а подкинул мяч над створом. Чарльз поразил с правой стороны чужие ворота, но перед тем отмахнулся от соперника, гол отменен. Подача с левого фланга у «Астаны», и Чарльз один перед пустыми воротами на дальней штанге, но пробил по мячу вверх в воздух. Мендеш с левого фланга то ли пробил, то ли навесил, а мяч покинул пределы поля за лицевую линию, срикошетив от правой крестовины. В самой концовке всё-таки отыгрались гости, подача пошла с правого фланга, а Хесус Рамирес выиграл верх у Бранимира Калаицы и отправил мяч в правый угол - 1:1.

«Витория» с 10 очками вышла на чистое первое место, соперник делит 15-ю строчку с четырьмя баллами.