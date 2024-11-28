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Мудрик и Санчо – в основе «Челси» на матч в Германии

28 Ноября 2024 • 19:34 Комментировать
Хайденхайм
...
Челси
1 5.80 X 4.40 2 1.55
Через 0 ч. 54 мин.

В четверг вечером «Челси» проведёт гостевой матч против немецкого «Хайденхайма». Команды сойдутся в четвёртом туре общего этапа Лиги конференций. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска включил в стартовый состав таких футболистов:

Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадьяшиль, Мудрик, Нкунку, Санчо, Дьюсбери-Холл, Казадеи, Гию, Ренату Вейга.

Матч между «Хайденхаймом» и «Челси» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Челси» выиграл все три прошедших матча сезона Лиги конференций с общим счётом 16:3. «Хайденхайм» тоже пока не терял очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси

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Достоверный прогноз и ставка на матч Хайденхайм – Челси Лиги конференций – 28 ноября 2024
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ХАЙДЕНХАЙМ ЧЕЛСИ
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