Мудрик и Санчо – в основе «Челси» на матч в Германии

В четверг вечером «Челси» проведёт гостевой матч против немецкого «Хайденхайма». Команды сойдутся в четвёртом туре общего этапа Лиги конференций. Главный тренер «Челси» Энцо Мареска включил в стартовый состав таких футболистов:

Йоргенсен, Дисаси, Адарабиойо, Бадьяшиль, Мудрик, Нкунку, Санчо, Дьюсбери-Холл, Казадеи, Гию, Ренату Вейга.

Матч между «Хайденхаймом» и «Челси» стартует в 20:45 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что «Челси» выиграл все три прошедших матча сезона Лиги конференций с общим счётом 16:3. «Хайденхайм» тоже пока не терял очки.