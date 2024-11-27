Молдавский «Петрокуб» набрал первое еврокубковое очко в день 25-летия

В среду вечером в Лиге конференций проходил матч между командами «Истанбул Башакшехир» и «Петрокуб». Команды поделили очки – после финального свистка на табло остался гореть счёт 1:1. Сравнять счёт молдавской команде удалось на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

Для «Петрокуба» это первое в истории очко, набранное в основной стадии еврокубка. Самое интересное, что молдавский клуб набрал это очко в день своего 25-летия. «Петрокуб» был основан 27 ноября 1999 года.

В следующем туре Лиги конференций «Петрокуб» будет играть против «Бетиса». Матч пройдёт в четверг, 12 декабря.