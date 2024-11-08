Болельщики «Челси» требовали забить 10 голов в матче против «Ноа»

Лондонский «Челси» победил со счётом 8:0, но не смог удовлетворить требования болельщиков.

Уже к перерыву «синие» вели со счётом 6:0, а на 76-й минуте забили восьмой и последний гол в поединке с «Ноа». Как отмечает TNT Sports, публика «Стэмфорд Бридж» скандировала «мы хотим десять», но команда Энцо Марески не добралась до двузначного показателя.

«Я не слышал этого, – высказывается о кричалке защитник Тосин Адарабиойо, положивший начало рекордному разгрому на 12-й минуте. – Мы не смогли забить десять, но это всё равно отличный результат. Нам хотелось сыграть на ноль», – заявил в интервью 27-летний футболист.