«Челси» одержал самую крупную победу в истории Лиги конференций

В матче лондонского «Челси» против ереванского «Ноа» был установлен рекорд Лиги конференций.

Хозяева поля взяли верх со счётом 8:0 – это самая крупная победа в истории турнира. Голами отметились Тосин Адарабиойо, Марк Гиу, Аксель Дисаси, Жоау Фелиш (дважды), Михаил Мудрик и Кристофер Нкунку (дважды). Стоит отметить, что уже к концу первого тайма «синие» вели с преимуществом в шесть голов.

Первый розыгрыш Лиги конференций состоялся в сезоне-2021/22. Победителями турнира становились итальянская «Рома», английский «Вест Хэм» и греческий «Олимпиакос».

«Челси» возглавляет турнирную таблицу общего этапа с девятью набранными очками после трёх туров и разницей голов 16:3.