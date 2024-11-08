Тренер «Челси» Мареска высказался о победе 8:0

Рулевой лондонского «Челси» Энцо Мареска ответил на вопросы журналистов после разгромной победы над «Ноа» в Лиге конференций (8:0).

Английский гранд отправил в ворота гостей шесть безответных мячей уже к перерыву, а во втором тайме забил ещё дважды.

«Было непросто, поскольку все ждали от нас только победы, и требовалось сохранять профессионализм, серьёзно подойти к делу. Команде это удалось.

Я впечатлён. Мы меняем игроков каждую неделю, но это здорово работает. У нас много хороших футболистов – мы хотим, чтобы они получали игровое время. Кто-то из них играет в Лиге конференций, кто-то – в Премьер-лиге, но каждый хочет выходить во всех матчах.

Мы движемся в правильном направлении. Главное – продолжать», – цитирует BBC Мареску.