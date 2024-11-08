«Челси» забил 16 голов в трёх матчах Лиги конференций

«Челси» не испытывает проблем в поединках общего этапа Лиги конференций.

Команда Энцо Марески отправила восемь безответных мячей в ворота ереванского «Ноа». Теперь на счету «синих» 16 голов после всего трёх туров общего этапа третьего по статусу еврокубка. В двух предыдущих встречах были обыграны бельгийский «Гент» (4:2) и греческий «Панатинаикос» (4:1).

Лондонцы возглавляют турнирную таблицу с девятью набранными очками и разницей голов 16:3. В следующем туре английский гранд сыграет в Германии с «Хайденхайом», также имеющим стопроцентный показатель. Матч состоится 28 ноября.