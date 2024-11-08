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«Челси» забил 16 голов в трёх матчах Лиги конференций

08 Ноября 2024 • 01:14 Комментировать
Челси
8:0
Ноа Ереван

«Челси» не испытывает проблем в поединках общего этапа Лиги конференций.

Команда Энцо Марески отправила восемь безответных мячей в ворота ереванского «Ноа». Теперь на счету «синих» 16 голов после всего трёх туров общего этапа третьего по статусу еврокубка. В двух предыдущих встречах были обыграны бельгийский «Гент» (4:2) и греческий «Панатинаикос» (4:1).

Лондонцы возглавляют турнирную таблицу с девятью набранными очками и разницей голов 16:3. В следующем туре английский гранд сыграет в Германии с «Хайденхайом», также имеющим стопроцентный показатель. Матч состоится 28 ноября.

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Челси Лига конференций

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